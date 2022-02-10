Кому в Одессе 11 февраля отключат свет

11 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Блока улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 29А, 63, 30А, 14А, 9А, 40А, 19А, 41А, 55А, 25А, 42А, 58А, 15А, 43А, 60А, 34А, 61А, 61Б, 6*, 32А — с 08:00 до 16:00

Греческая улица — 23, 26/, корп.28, 30, 32 — с 09:00 до 18:00

Дальницкое шоссе — 1, 2 — с 08:00 до 16:00

Днестровская улица — 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 — с 08:00 до 16:00

Екатерининская улица — 19, 21 — с 09:00 до 18:00

Заднепровского улица — 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, корп.2, 39А, 38А, 42, 39/, 54А, 44А, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60 — с 08:00 до 16:00

Кустанайская улица — 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 7А, 52а, 44А, 42А, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54 — с 08:00 до 16:00

Марата улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13А, 8А, 14Б, 19/, корп.2, 12А, 20а, 15а, 23, 16А, 46А, 25А, 42а, корп.1, 40/, 37А, 34А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52 — с 08:00 до 16:00

Маршала Малиновского улица — 18В, 18А, 18Б — с 09:00 до 18:00

Просёлочная улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — с 08:00 до 16:00

Ришельевская улица — 12, 14 — С 09:00 по 18:00 — Самолётная улица — 15, 39а, 19, 19А, 20, 21, 23, 17, 24А, 25, 26, 32, 39, 24 — с 08:00 до 16:00.

Одесса News сообщала, где в Одессе 10 февраля отключат электроэнергию.

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