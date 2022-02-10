Ломаченко готов лететь в Австралию на бой с Камбососом

Менеджер боксёра из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко Эгис Климас высказался о возможном его поединке с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, австралийцем Джорджем Камбососом, для чего Василий готовиться заблаговременно вылететь в Австралию.

Об этом сообщает Fightnews.info.

«Мы даже поедем готовиться к бою в Австралию. Я говорил Top Rank, и люди Камбососа. Лома не живёт в США. Он ездит туда, чтобы готовиться к боям», — сказал Климас.

«Так что если мы будем драться в Австралии, то учитывая нынешнюю ситуацию в мире, мы на два месяца отправимся туда, чтобы готовиться к бою. Если границы закроют, мы уже будем там, так что не будет никаких неурядиц», — добавил менеджер.

В начале февраля Василий Ломаченко написал Джорджу Камбососу в своём Twitter:

«Эй, чемпион, мы сделали тебе самое лучшее предложение. Мы ждём твоего решения».

По словам австралийца, первую защиту титулов он проведёт либо против Василия Ломаченко, либо против Девина Хэйни. Об этом Камбосос написал в Twitter:

«Я буду драться либо с Ломаченко, либо с Хэйни, и точка. За кулисами происходит многое, и обычные фанаты не видят этих игр.

Любой в моем положении согласился бы на легкий бой, но не я. Я раскрываюсь с лучшими претендентами».

Как сообщала Одесса News, в январе британский промоутер Эдди Хирн заявил, что следующими соперниками чемпиона мира по лёгкому весу Джорджа Камбососа станут Дэвин Хейни и Василий Ломаченко.

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