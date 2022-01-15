Британский промоутер назвал имя следующего противника Ломаченко

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что следующими соперниками чемпиона мира по лёгкому весу Джорджа Камбососа станут Дэвин Хейни и Василий Ломаченко.

Об этом сообщает XSPORT.

«Мы ведём переговоры с Камбососом. Есть варианты по поводу боя Хэйни–Камбосос. Я считаю, что это единственный бой, который нужен сейчас лёгкому весу. Но я знаю, что промоутеры Ломаченко из TopRank тоже ведут переговоры с Камбососом. Мне кажется, Хэйни–Камбосос будет великолепным боем. Должен быть именно этот поединок».

Кстати. В конце ноября Камбосос победил Теофимо Лопеса и стал новым абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Австралиец отобрал у Лопеса три пояса, которые раньше принадлежали Ломаченко.

Как сообщала Одесса News, в последнем бою в декабре Василий Ломаченко победил Ричарда Комми.

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