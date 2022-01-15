За разбой в Одесской области могут надолго угодить в тюрьму 2 молодчика

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин по факту разбоя, незаконного обращения с оружием и посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Преступление было совершено ещё в конце июля 2021 года, когда в правоохранительные органы поступила информация о том, что 29-летний житель Николаевщины с целью завладения деньгами подыскивает сообщника для совершения разбойного нападения на жильё председателя одной из объединённых территориальных громад Березовского района Одесской области.

Отмечается, что сообщники чётко распределили между собой роли, вооружились огнестрельным оружием и другими предметами так называемого «набора разбойника» (маски, перчатки, скотч).

Расследование преступления показало, что участники нападения, действуя по заранее продуманному плану, ночью проникли в дом потерпевшей, где и были задержаны, несмотря на оказанное вооружённое сопротивление.

Обвиняемые сейчас находятся под стражей.

Как сообщала Одесса News, 12 января 2022 года в Одессе ограблен пункт распространения государственных лотерей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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