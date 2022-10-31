За поставку наркотиков в одесскую колонию будут судить «смотрящего» и его подельников

За поставку наркотиков и распространение преступного влияния в Одесской исправительной колонии будут судить «смотрящего» и 2-х его подельников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры и Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении «смотрящего» и двух жителей Одессы по фактам установления и распространения преступного влияния в учреждении исполнения наказаний и незаконного обращения наркотических веществ.

По данным следствия, 33-летний заключённый, поддерживая «воровские традиции» и получив статус так называемого «смотрящего» по одному из локальных участков исправительной колонии, наладил схему незаконной поставки на территорию колонии наркотиков и непосредственно осуществлял их распространение между осуждёнными, занимался распределением средств, направленных на обеспечение такой деятельности.

Отмечается, что, привлекая находящихся на свободе сообщников, злоумышленник координировал получение и доставку запрещённых веществ на территорию колонии.

Во время проведения обысков в домах подельников изъято большое количество наркотических средств и психотропных веществ.

«Кроме того, используя свои личные качества и возможности, обвиняемый непосредственно осуществлял контроль обращения денег у заключённых на территории ГУ «Одесская исправительная колония №14» на приобретение запрещённых предметов, в частности, мобильных телефонов, игральных карт, спиртных напитков и другого «запрета». Часть запрещённых вещей и средств передавал для дальнейшего наполнения так называемого «общака».

Как сообщала Одесса News, в октябре прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд 2 обвинительных акта в отношении 2-х лиц, находившихся в Одеском СИЗО, по факту мошеннического получения ими денежной помощи от государства как внутренне перемещённым лицам.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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