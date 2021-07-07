Предприимчивая одесситка оттяпала себе у города 890 квадратов земли по ул.Бугаевской

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летней одесситки, подозреваемой в самовольном занятии и застройке земельного участка по улице Бугаевской в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что предприимчивая гражданка незаконно захватила земельный участок площадью более 890 кв, который в дальнейшем передала в собственность основанного ею общества в качестве уставного взноса.

Отмечается, что затем на самовольно захваченном земельном участке проводилось строительство нежилого помещения.

«Женщина фактически использовала участок без разрешительных документов на землю и строительство, чем причинила владельцу земли — территориальной общине Одессы в лице Одесского городского совета — почти 2,5 миллиона гривен ущерба», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что пока шло досудебное разбирательство, незаконная застройка была снесена, а самовольно захваченный земельный участок приведён в первоначальное состояние.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года руководство Одесского национального университета имени И.И.Мечникова заявило о попытке рейдерского захвата территории.

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