Одесский университет заявил о попытке рейдерского захвата территории

Руководство Одесского национального университета имени И.И.Мечникова заявило о попытке рейдерского захвата территории.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

«Министерство образования и науки Украины держит ситуацию конфликта на территории ОНУ под постоянным контролем и будет способствовать университету в отстаивании интересов в правовом поле», — говорится в заявлении.

В МОН отметили, что, по информации Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, осуществляется попытка незаконного захвата территории вуза. В частности, в 6:00 8 июня на территорию студгородка университета в Шампанском переулке, 2, сломав забор, въехали бульдозер и экскаватор в сопровождении неустановленных лиц. Отмечается также, что в своё время по этому адресу была демонтирована химическая лаборатория ОНУ.

В мае 2019 года университет уже сообщал о попытке рейдерского захвата земельного участка.

По информации ОНУ, в 2007 году решением Хозяйственного суда Одесской области в частную собственность было передано здание лаборатории ФОЭТ (согласно акту от 2005 года здание снесено).

В ОНУ утверждали, что узнали о существовании этого решения осенью 2018 года, при первых попытках незаконного владельца начать «освоение территории». Оформлением разрешительной документации на реконструкцию существующего помещения занималось ООО «Мега-СИТИ ХХ1».

По информации юридического отдела ОНУ, фундамент, послуживший объектом судебных разбирательств, расположен на земельном участке, который принадлежит университету на основании госакта о постоянном пользовании земельным участком и принадлежит к землям, входящих в код УКЦИЗ 1.2.3. — «земли образования».

В 2019 году администрация университета обращалась в полицию, в прокуратуру Приморского района Одессы, ГАСК, Приморскую райадминистрацию, к городскому голове.

Как сообщала Одесса News, администрация Киевского районного суда Одессы 12 мая попыталась оградить забором зелёный участок между своим зданием и жилым домом по ул. Филатова 5/3, что вызвало протест местных жителей.

Фото: ОНУ им.И.Мечникова

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