Одесская теннисистка 2 часа 10 минут сражалась с американкой и выиграла

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова вышла в третий круг Viking Open Nottingham — WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания) с призовым фондом 235 тыс 238 долл.

Как сообщает Большой Теннис Украины, Екатерина (№159 WTA) обыграла Мэдисон Бренгл из США (84) — 6:3, 5:7, 6:3.

«Теннисистки боролись на корте 2 часа и 10 минут. Украинка записала на свой счёт 5 брейков, а на подаче проиграла 3 гейма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Козлова впервые с января 2020 года выиграла три поединка подряд.

Следующей соперницей одесситки будет победительница поединка Джоанна Конта (Великобритания, 20) — Лесли Керкхоф (Нидерланды, 177).

Фото: БТУ

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