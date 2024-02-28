Одесская теннисистка Ястремская вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Диего

Одесситка Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый барьер на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Сан-Диего (Калифорния) с призовым фондом $922,573 тыс.

Об этом сообщает издание XSPORT.

В матче за выход ко второму кругу соревнований Ястремская заставила капитулировать американку Кэролайн Доулгайд – 6:4, 5:7, 6:1.

Поединок длился 129 минут.

Следующей соперницей Ястремской будет «нейтральная» Анна Блинкова.

Турнир в Сан-Диего продлится до 3 марта.

Согласно последнего рейтинга Всемирной женской теннисной организации, Даяна Ястремская занимает 33-е место, одесситка Элина Свитолина — на 17-м, проживающая в Одессе теннисистка из Николаева Екатерина Байндль (Козлова) — на 181-м.

Фото: Getty Images

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