«Моряки» вничью сыграли с харьковским «Металлистом»

В прошедшую субботу, 11 марта, на одесском стадионе «Черноморец» состоялся очередной в весеннем этапе чемпионата страны матч «моряков» и футболистов харьковской команды «Металлист 1925».

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», «одесситы активно начали встречу и уже на 9-й минуте открыли счёт. Бадибанга выполнил прострел от лицевой линии, а Алефиренко оказался первым на мяче во вратарской площадке гостей – 1:0.

Вскоре мог отличиться Юсов, но мяч от головы нашего форварда попал в штангу».

Отмечается, что на 20-й минуте серия неточностей в обороне привела к тому, что харьковская команда забила ответный гол.

«Хорошо известный в Одессе Вачиберадзе метров с 15 ловко закрутил мяч в дальний нижний угол — 1:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Также спортивные обозреватели отмечают, что во втором тайме опасных моментов почти не было, шла вязкая игра: «Черноморец» монотонно пытался подобрать ключи к хорошо организованной обороне «Металлиста 1925».

«Можно отметить «выстрел» Брагару с 17 метров (рядом с дальней крестовиной) на 55-й минуте и два острых эпизода с участием Русина на 46-й и 56-й минутах (оба раза прекрасно действовал Непогодов). В итоге – 1:1″, — резюмируется в сообщении.

Следующий матч «Черноморец» проведёт с командой «Ингулец» 19 марта в 13 часов.

Как информировала Одесса News, предыдущий матч VBET Лиги между командами «Черноморец» и «Верес» завершился со счётом 3:1 в пользу «моряков».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.