«Черноморец» провёл качественный матч с «Днепром-1», но проиграл

Встречу с одним из претендентов на чемпионство — командой футболистов «Днепра-1» — игроки ФК «Черноморец» провели на солидном уровне и выглядели достаточно уверенно в течение всей игры.

Гости больше владели мячом, но на ударные позиции пробивались немногим чаще, чем «моряки», — говорится в спортивном комментарии ФК «Черноморец» к прошедшему в воскресенье, 7 мая, в Одессе футбольного поединка.

Отмечается, что «в первом тайме над перекладиной посылали мяч Пихалёнок (на 2-й минуте) и Сарапий (после углового на 20-й). Дважды из-за пределов штрафной атаковал ворота «Днепра-1» Авагимян. Если на 35-й минуте получилось не очень, то в компенсированное время Рыбаку пришлось серьёзно поработать (удар был направлен в верхний угол). Основные моменты второй половины матча связаны с забитыми голами и двумя 11-метровыми в наши ворота».

«На 54-й минуте Салюк фирменным пасом метров на 50 вывел Алефиренко «на свидание» с голкипером гостей. Главный бомбардир «Черноморца» не менее привычным для него способом первым касанием опрокинул мяч через Рыбака – 1:0. Вскоре гости отыгрались: Назаренко воспользовался чёткой передачей Довбика от лицевой линии во вратарскую – 1:1″, — отмечают спортивные комментаторы.

На 62-й минуте арбитр назначил достаточно сомнительный пенальти в ворота «Черноморца». Паст парировал 11-метровый удар Довбика, днепрянин добил мяч в сетку, но мгновением раньше раздался свисток, который сигнализировал, что вратарь «моряков» покинул линию ворот до начала удара. Довбику дали вторую попытку переиграть нашего голкипера. И снова Евгений Паст продемонстрировал блестящую реакцию.

Впрочем, Довбик своего добился на 82-й минуте. Угловой удар подал Пеглоу, а главный снайпер чемпионата страны пробил головой с 4 метров – 1:2.

Как сообщала Одесса News, 3 мая в Одессе ФК «Черноморец» победил «Колос» со счётом 3:0.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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