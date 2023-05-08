Одесские теннисистки остановились в полуфиналах турниров во Франции и Испании

Одесская теннисистка Элина Свитолина остановилась в полуфинале турнира WTA 125 во Франции, а Даяна Ястремская не смогла выйти в финал турнира WTA 125 в Реусе (Испания).

Об этом сообщает издание XSPORT.

Элина Свитолина (№1088 WTA) проиграла американке Слоун Стивенс (№48 WTA) в 1/2 финала турнира WTA 125 во Франции со счётом 2:0 (7:5, 7:6). Одесситка сражалась 2 часа 19 минут, дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5/15 брейк-пойнтов.

На пути в четвертьфинал Свитолина победила Деспину Папамихаил, Исалин Бонавентюр и Леоль Жанжан. Для Свитолиной это был первый полуфинал WTA с августа 2021 года, когда она ушла в декретный отпуск.

Даяна Ястремская (№149 WTA) в Реусе (Испания) в трёх сетах уступила Элизабет Мандлик (147) из США — 5:7, 6:4, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 15 минут.

Теперь обе теннисистки выезжают в Италию, где в Риме состоится турнир серии WTA1000.

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