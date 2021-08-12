Проиграли: Обе одесские теннисистки пакуют чемоданы на выезд из Монреаля

Пятая «ракетка» мира одесситка Элина Свитолина прекратила выступления на турнире WTA в Монреале.

Во втором круге теннисистка проиграла Иоханне Конте из Великобритании, сообщает XSPORT.

Отмечается, что Свитолина выиграла первый сет — 6:3, но уступила в двух последующих — 3:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа и 13 минут.

«Элина впервые в карьере проиграла Конте. Счёт в личных встречах теннисисток стал 5:1», — говорится в сообщении.

Свитолина, которая получила третий номер посева, начала турнир со второго круга. Для Элины соревнования стали первыми после Олимпиады в Токио, где она выиграла бронзовую медаль.

Вероятней всего, дальше Свитолина отправится на аналогичный турнир в Цинциннати, а затем уже выступит на заключительном Шлеме в году – US Open.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Даяна Ястремская вылетела в первом раунде турнира WTA в Монреале, уступив американке Слоан Стивенс — 4:6, 6:1, 4:6. Однако, были шансы выиграть в парных соревнованиях. Но сегодня Даяна Ястремская в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли во втором круге турнира Эллен Перес/Квета Пешке (Австралия/Чехия, 7) – 2:6, 4:6.

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