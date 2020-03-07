Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Мексике

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальный раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

За выход в полуфинал соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 1 час 40 минут обыграла Лейлу Энни Фернандес из Канады — 6:4, 7:5, сообщает Большой теннис Украины.



Путёвку в финал турнира Свитолина разыграет с голландкой Аранчей Рус, которая, в свою очередь, разгромила посеянную под 6-м номером шведку Ребекку Петерсон — 6:1, 6:1. Ранее Свитолина и Рус встречались на корте всего один раз (в 2011 году на турнире ITF матч выиграла Рус).

«Чувствую себя отлично: набрала хорошую форму и готова бороться на любой стадии», — сказала Элина на послематчевой пресс-конференции.

«Я в предвкушении от полуфинала. Важно быть на 100% готовой и полностью восстановиться. Полуфиналы и финалы всегда непросто играть, потому что ты как бы близко к титулу, но одновременно и далеко. Впереди много работы и все соперники очень мотивированы. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах», — заявмла спортсменка.

В другом матче 1/2 финала чешка Мария Боузкова будет противостоять 2-му номеру «посева» британке Джоанне Конте.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA International в Монтеррее, благодаря победе над белоруской Ольгой Говорцовой со счётом 6:3, 6:4.