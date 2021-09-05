Ястремская вышла в 1/4 финала US Open в смешанном парном разряде

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская удачно стартовала в смешанном парном разряде (миксте) Открытого чемпионата США с призовым фондом 57 млн 462 тыс долл.

Об этом сообщает Большой Теннис Украины.

Отмечается, что вместе с австралийским теннисистом Максом Пёрселлом Даяна обыграла пару Саня Мирза (Индия)/Раджив Рам (США) — 6:3, 3:6, 10:7, а затем Габриэлу Дабровски (Канада) и Маркуса Дэниэлла (Новая Зеландия).

Кстати. Пятая ракетка мира, одесситка Элина Свитолина сегодня, в воскресенье, сыграет против 12-й сеяной Симоны Халеп первым запуском на Arthur Ashe Stadium — главной арене турнира. Начало матча запланировано на 19:00 по Киеву.

Как сообщала Одесса News, Ястремская и украинская теннисистка Марта Костюк пробились в 1/8 финала парного разряда US Open.

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