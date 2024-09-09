Историческим центром Одессы прошёл благотворительный полумарафон

В Одессе на выходных прошёл благотворительный полумарафон INDEPENDENCE HALF MARATHON.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что маршрут благотворительного полумарафона проходил по историческому центру Одессы в формате смешанной эстафеты: 21 км -10 км — 5 км — Kids Run.

Открыли полумарафон ветераны Вооружённых сил Украины, а всего к участию в нём присоединились около 600 участников.

Целью спортивного мероприятия стал сбор средств на закупку оборудования/транспорта для 44-й отдельной механизированной бригады.

«Пусть наши сердца бьются в ритме перемен, а каждый преодолённый метр станет вкладом в обеспечение нашей независимости», — сказал участник забега, начальник Управления физической культуры и спорта Одесского горсовета Руслан Пуздрач.

Фото: «Одесса», Наталья Делиева/Facebook

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