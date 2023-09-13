Фонд Рината Ахметова привёз гуманитарную помощь в Одесскую область

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли гуманитарную помощь в Одесскую область.

Почти 3,5 тыс. продуктовых наборов получат вынужденные переселенцы из разных областей, живущие сейчас в одесском регионе, сообщили 13 сентября в пресс-службе Фонда.

Часть этой партии продовольственной помощи предназначена для гуманитарного хаба Бахмута в Одессе. Также выдача будет организована в точках выдачи на Фонтанке и в посёлках Дачное и Большой Дальник.

«В наборах – питательные продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушёное мясо, паштет и печенье. И это ожидаемая помощь для людей, жизнь которых сломала война», – убеждены в организации.

Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Одесса News информировала, что в феврале 2023 года Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Подольске Одесской области партию обогревателей.

Фото: Фонд Рината Ахметова

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