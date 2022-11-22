В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Мокану, светлая ему память

В ноябре, защищая Украину от российских оккупантов, погиб старший солдат из Килии Одесской области Денис Мокану.

Об этом сообщает Килийская городская территориальная громада в Facebook.

Денису Мокану было 37 лет. Он погиб в результате миномётного обстрела во время выполнения боевого задания.

У Дениса Мокану остались трое сыновей, жена, родители.

День прощания с Денисом распоряжением Килийского городского головы Вячеслава Чернявского был объялен Днём траура на территории Килийской городской территориальной громады Измаильского района Одесской области. В знак скорби по погибшему в этот день на всей территории громады был приспущен Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, отменены развлекательно-концертные мероприятия.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в боях на территории Херсонской области погиб воин из Болградского района — уроженец села Каракурт Руслан Аубакиров.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Килийская гортергромада, Денис Мокану/Facebook

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