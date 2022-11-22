272-е сутки войны: Украина героически противостоит российскому вторжению

Начались двести семьдесят вторые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты продолжают вооружённую агрессию против нашего государства.

В оперативной информации Генштаба Украины по состоянию на 6 утра 22 ноября, отмечается, что враг не прекращает наносить удары по объектам промышленности, пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия, ведёт воздушную разведку.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 21.11.2022

Отмечается, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов: Стельмаховка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Весёлое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Враг за минувшие сутки нанёс 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не наблюдается. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооружённую агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Поэтому сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы позиций наших подразделений в районе населённого пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведёт оборону, производит обстрелы из танков, миномётов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населённых пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новосёловское, Стельмаховка, Площанка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов семнадцати населенных пунктов, среди которых Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опытное, Яковлевка, Весёлое и Водяное.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадал 21 населённый пункт, в том числе Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник совершенствует фортификационное обустройство и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр. Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населённых пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности, в населённом пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха обустроили пыточную, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию ​​радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 ноября уже 12 населённых пунктов Луганской области освобождены от оккупантов.

На главном фото бойцы ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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