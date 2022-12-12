В бою за Украину погиб житель Одесской области Пётр Самолюк, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб житель посёлка Тарутино Болградского района Одесской области Пётр Самолюк.

Ему было 38 лет, сообщил Тарутинский поселковый Дом культуры.

Защитник погиб 19 октября в результате вражеского обстрела занимаемого рубежа в районе населённого пункта Новая Каменка Бериславского района Херсонской области.

У Героя остались мать, жена и двое дочерей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Одесской области простились с жителем Белгород-Днестровского, павшим в бою сержантом Павлом Ясиненко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский П.Д.К./Facebook

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