В бою за Украину погиб житель Одесской области Павел Ясиненко, светлая ему память

В Одесской области простились с жителем Белгород-Днестровского, павшим в бою сержантом Павлом Ясиненко.

Об этом сообщили родные и близкие погибшего.

Павлу Александровичу Ясиненко было 50 лет. Сержант погиб 8 октября вблизи населённого пункта Лиман Донецкой области во время наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины от захватчиков, получив в ходе боя ранения, не совместимые с жизнью.

Прощание с погибшим защитником прошло со всеми воинскими почестями в городе Белгород-Днестровский.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года военнослужащий из села Белолесье Татарбунарского района Одесской области Дмитрий Михайловский погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod