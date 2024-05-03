В Одессе вражеские ракеты уничтожили гимнастический зал «Триумф»

В результате очередного ракетного обстрела российских войск по Одессе 1 мая был уничтожен зал спортивной и художественной гимнастики «Триумф».
Об этом сообщает в Facebook НОК Украины.
По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе её воспитанники должны были ехать на чемпионат Украины, а в конце июня принимать участие в чемпионате Европы.
Таким был спортзал до обстрела:
Одесса News информировала, что в в результате атаки российских оккупантов по Одессе 25 марта повреждено здание Дворца спорта.
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