В Одессе вражеские ракеты уничтожили гимнастический зал «Триумф»

В результате очередного ракетного обстрела российских войск по Одессе 1 мая был уничтожен зал спортивной и художественной гимнастики «Триумф».

Об этом сообщает в Facebook НОК Украины.

По словам тренера по чирлидингу и акробатике Виктории, на следующей неделе её воспитанники должны были ехать на чемпионат Украины, а в конце июня принимать участие в чемпионате Европы.

Таким был спортзал до обстрела:

Одесса News информировала, что в в результате атаки российских оккупантов по Одессе 25 марта повреждено здание Дворца спорта.

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