Куда пойти в Одессе на Пасхальные выходные

4-5 мая одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами. Следует учесть, что на Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час, а все Пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин.

4 мая не упустите возможность познакомиться с оперой «Риголетто», которая вписала имя Джузеппе Верди в историю мирового театра. Опера поставлена по пьесе Виктора Гюго «Король забавляется» и никого не оставит равнодушным. Приходите в Одесский театр оперы и балета к 17 часам. Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут вместе с двумя антрактами. Билеты от 200 до 650 гривен.

5 мая праздничный органно-вокальный концерт пройдёт в Евангельской Реформатской Пресвитерианской церкви. Пасха – это праздник радости и благословения. Именно такое настроение подарят слушателям заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас (орган), лауреат международных конкурсов Лариса Лобода (сопрано) и лауреат международных конкурсов Гаяне Арутюнян (сопрано). В программе концерта произведения Баха, Генделя, Сен-Санса, Пуччини. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 150 гривен, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц – 100 гривен. Адрес: ул. Пастера, 62.

5 мая спектакль «Сюита À LA DANSE: от классики к современности» в Одесском театре оперы и балета — отличный подарок для любителей хорошей музыки и современной хореографии. Стоимость билетов от 200 до 650 гривен. Приходите к 17 часам.

4-5 мая скульптура Михаила Ревы «ПРОЗРЕНИЕ» или «EPIPHANY» будет экспонироваться на Думской площади Одессы. На языке визуального искусства скульптор рассказывает о преступлениях российской армии, используя фрагменты уничтоженной техники оккупантов, оружия и осколков ракет, которые враг направляет для убийства и разрушения гражданских объектов.

До 12 мая в Одесском музее личных коллекций им. Блещунова выставка живописи Ольги Котовой. Она — кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств ХГФ ПНПУ им. К. Д. Ушинского, член Национального союза художников Украины. Её работы — в частных коллекциях Италии, Германии, Нидерландов, Греции, Польши, США, Украины и Франции. Посетить выставку «Primavera» можно с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов по адресу ул. Польская, 19 (со стороны двора).

До 13 мая в Одесском Доме-Музее им. Н. К. Рериха выставка фотографий Галины Подольской и Валерия Щетинина «Мини-Исраэль» как явление культуры». Выставка приурочена 70-летию Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. На снимках – экспонаты парка миниатюр «Мини-Исраэль» в пригороде Иерусалима — уменьшенные копии (макеты, модели) достопримечательностей страны и самых значимых архитектурных сооружений. Музей работает с 10 до 18.00.

До 19 мая выставка современного графического искусства «Хлеб и Вино» проходит в Международном культурном центре UNION. На выставке представлены работы художника Дмитрия Ситникова, посвящённые сюжетам Библии и Евангелия: здесь и трагедия братоубийства, совершённого Каином, и вопль Христа, оказавшегося на распятии.

До 19 мая художественная выставка «KVITEN» продлится в музее Западного и Восточного искусства. Это выставка от 17 молодых украинских художников и скульпторов, гармонично сочетающаяся с обновлённым выставочным пространством Ragtime2.0 музея. Какой видит жизнь современных украинцев наша молодёжь – эта выставка именно об этом. Не пропустите узнать! Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 28 мая Одесский музей западного и восточного искусства представляет персональную выставку одесского фотографа Сергея Полякова «Вне времени».

Уютных, мирных выходных!

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