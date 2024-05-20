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В Евангельской реформатской церкви Одессы прозвучат знаменитые кинохиты под орган

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26 мая Евангельская реформатская пресвитерианская церковь в Одессе приглашает послушать знаменитые мелодии из культовых кинохитов.

Во многих странах мира уже давно принято слушать концерты в храмах, и Эта Церковь в Одессе не стала исключением. Вас ждёт увлекательная программа, где орган и голос объединятся, чтобы оживить знаменитые мелодии известных кинофильмов.

За пультом — автор аранжировок для органа, заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас, вокал — народная артистка Украины Ольга Оганезова.

Стоимость билетов от 240 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Пастера, 62.

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