В Одессе Олег Кипер и Геннадий Труханов встретились с представителем МИД Греции

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов встретились со специальным уполномоченным МИД Греции по Украине Спиридоном Ламбридисом и Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитриосом Дохтсисом.

Об этом сообщают Telegram-каналы обоих руководителей.

Олег Кипер проинформировал греческую делегацию о ситуации с безопасностью в Одесской области. Стороны обсудили вопросы помощи внутренне перемещённым лицам, восстановления энергетической инфраструктуры, обмена опытом между полицейскими.

Греческая сторона заявила о готовности принять наших детей на летнее оздоровление, в частности, детей погибших военных, переселенцев и пожарных, которые помогали бороться с огнём в греческих лесах. Обсудили и возможную помощь греческой стороны в ремонте нашей областной детской больницы, — сообщил Олег Кипер.

Среди поднятых вопросов в одесской мэрии были энергетическая безопасность Одессы, организация отдыха детей защитников Украины и пожарных в Греции, а также развитие взаимодействия в культурной сфере.

«Мы поддерживаем тесные связи с Пиреем, с мэром нашего города-побратима. Недавно там была восстановлена Одесская площадь, в ближайшее время планируем установить там якорь-сердце», – отметил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что 16 мая мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией представительства Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

Фото: ООГА, «Одесса. Официально»/Telegram

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