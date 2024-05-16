Мэр Одессы встретился с делегацией ЮНИСЕФ: о чём договорились

16 мая мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией представительства Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Мэр поблагодарил ЮНИСЕФ за многочисленные гуманитарные грузы, устойчивое партнёрство и помощь в реализации проектов в сфере защиты прав детей.

Кроме того, было отмечено сотрудничество по реализации инициатив, направленных на создание системы интегрированных социальных услуг и поддержку самых уязвимых категорий семей и детей.

В ходе диалога стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов, в частности, привлечение общественных организаций к оказанию социальных услуг, заказчиком которых выступает ЮНИСЕФ. Это станет помощью муниципалитетам.

Также мэр Одессы и представители Детского фонда ООН обсудили проблемные вопросы перехода от системы институциональных учреждений к альтернативным формам семейного воспитания детей, лишённых родительской опеки, и детей-сирот. Например, из-за низкого для миллионного города уровня оплаты труда воспитателей в Одессе есть сложности с реализацией проекта семейного патроната. Также есть необходимость привлечения донорской помощи для развития Детских домов семейного типа.

«ЮНИСЕФ является мировым лидером по защите прав детей. Мы всегда ищем пути решения проблемы, поэтому если в рамках ЮНИСЕФ не сможем вам помочь, то поищем партнёров», — отметила руководитель Одесского регионального офиса Представительства ЮНИСЕФ в Украине Одри Лекомте.

Также стороны обсудили внедрение проекта альтернативного водоснабжения для больниц.

Фото и видео: «Одесса»

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