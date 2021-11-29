На трассе Одесса-Рени в ДТП погиб 5-летний мальчик

В Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени, в которой погиб ребёнок.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Предварительно известно, что водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco. От полученных травм погиб 5-летний пассажир Daewoo Lanos, обоих водителей в возрасте 34-х и 40-х лет доставили в больницу с различными травмами.

Отмечается, что ДТП произошло 28 ноября в половине одиннадцатого утра возле села Холмское Арцизской ОТГ.



Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 27 ноября на трассе Одесса-Рени возле села Расселенец Великодальницкой объединённой территориальной громады, во время которого «Ford Focus» 35-летней женщины наехал на мужчину, который пересекал дорогу в неустановленном месте.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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