В Одессе из окна многоэтажки выпал 3-летний мальчик

28 августа 3-летний ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоэтажки в Малиновском районе Одессы.

Об этом сообщает Малиновский отдел полиции в г.Одессе.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства его гибели.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мать мальчика готовила еду на кухне.

Отмечается, что семья в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства смерти ребёнка и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года на улице Ицхака Рабина в Одессе женщина вместе с девочкой выпали из окна последнего этажа пятиэтажного дома.