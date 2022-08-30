Что должно быть в «тревожном» рюкзаке школьника

Полицейские дали советы, что нужно положить в «тревожный рюкзак» школьника, который он будет брать с собой в укрытие.

Об этом Патрульная полиция Украины сообщила в Теlegram.

«В скором времени украинские школьники вернутся за парты — онлайн или офлайн. Если ваш ребёнок будет учиться офлайн, то во время возможной эвакуации или спуска в укрытие, он будет брать с собой рюкзак», — говорится в сообщении.

В рюкзаке ребёнка должны быть: бутылка чистой воды, питательные батончики, снеки, телефон с зарядным устройством и павербанк. Стоит позаботиться об индивидуальном наборе необходимых лекарств на несколько дней, комплекте сменного белья и одежды, любимой игрушке или вещи. Родители также должны написать и положить в рюкзак записку, в которой указаны ФИО ребёнка, контактные данные родителей и близких родственников — имена, телефоны, адреса.

«Всё остальное — еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д. — должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Поэтому пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов», — отметили в полиции.

Важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация, -подчеркнули правоохранители.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 сентября 17 «воспитателей безопасности» – специалистов по безопасности в образовательной среде – начнут обучение в 9 областях нашего государства, в том числе в Одесской.

Инфографика: Патрульная полиция

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