С 1 сентября в одесских школах появятся воспитатели по безопасности

В Украине с 1 сентября 17 «воспитателей безопасности», то есть – специалистов по безопасности в образовательной среде – начнут обучение в 9 областях нашего государства, в том числе в Одесской.

Об этом в Facebook проинформировала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

«Уже закончили обучение 17 специалистов по безопасности в образовательной среде, и уже 1 сентября они приступят к своей работе. Среди них есть 1 громада города, другие – это сельские и поселковые тергромады из 9 областей нашей страны. Это Днепропетровская, Киевская, Запорожская, Кировоградская, Одесская, Ривненская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области», – уточнила Павличенко.

Замминистра напомнила, что специалисты по безопасности в образовательной среде – это проект, который МВД запускало вместе с МОН и ЮНИСЕФ.

Чиновница проинформировала, что целью этого проекта является предотвращение, раннее выявление и прекращение и, в частности, устранение негативных явлений и вредных последствий безопасности учеников.

Павличенко заявила, что люди, о которых идёт речь, прошли соответствующее обучение и имеют определённый опыт работы с детьми.

«И мы, если можно сказать, предоставили им дополнительные инструменты, усилили их и актуализировали те знания, которые им нужны будут в территориальных громадах», – уточнила она.

По её информации, эта деятельность – не волонтёрская, а оплачиваемая работа, и дальше тергромады будут оплачивать зарплату для таких специалистов.

«Но вместе с тем мы прорабатываем вопросы привлечения дополнительных ресурсов для того, чтобы этот проект поддерживать и внедрять в других тергромадах», – заявила Павличенко.

Среди прочего, чиновница отметила, что обучение этих специалистов по безопасности проходило в офлайн-формате в течение 2 недель – на базе Национальной академии внутренних дел.

По её данным, эти «воспитатели безопасности» за это время обучения овладевали разными знаниями, умениями и навыками и т.п., которые включают разнообразные сферы жизни ребёнка, в частности, речь идёт об аспектах административной и уголовной ответственности за нарушения, совершённые детьми в отношении детей, о безопасности дорожного движения, домедицинской подготовке, психологических аспектах поведения ребёнка, организации и планировании мероприятий в кризисных ситуациях, пожарной безопасности, эвакуации, гражданской защите в условиях военного положения, об обращении с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Как сообщала Одесса News, заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко приняла участие в торжествах по случаю 100-летнего юбилея Одесского государственного университета внутренних дел.

Фото: Екатерина Павличенко/Facebook

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