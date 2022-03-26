Обстреляв Санжейку, Россия объявила о гарантиях безопасности в Чёрном море

Обстреляв одесское село Санжейка, представитель ЧФ России объявил «гарантии безопасности» для прохода судов в северо-западной части Чёрного моря.

Командование Военно-морских сил Вооружённых сил Украины считает такое объявление «гарантий» безопасного прохождения гражданскими судами согласованного гуманитарного коридора манипуляцией, — заявляет пресс-служба ВМС в Facebook.

«С первых дней вторжения РФ объявила зоной боевых действий северо-западную часть Чёрного моря, и в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права начала обстрелы иностранных гражданских судов… После этих незаконных действий в акваториях Чёрного и Азовского морей и ударов по гражданским судам генерал объявляет «создание с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов», — говорится в заявлении.

В ВМС подчеркнули, что попытки РФ подать себя с гуманной стороны являются лишь манипуляцией. «Если Россия действительно намерена обеспечить гуманитарные миссии, то в первую очередь нужно перестать уничтожать согласованные гуманитарные коридоры, прекратить боевые действия и отвести свои войска из Украины и корабли из исключительной морской экономической зоны Украины», — заявляет командование.

Также отмечается, что о «гуманитарном коридоре» объявил «тот генерал, который даёт приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины и по приказам которого обстреливают автомобили мирных граждан, пытающихся по гуманитарным коридорам вырваться из окружённого города». В ВМС обращают внимание и на то, что его слова о подобном коридоре для гражданских судов ни один из российских адмиралов не подтвердил.

В то же время, заявляет командование ВМС, 26 марта в 7.15-7.30 российский корабль обстрелял населённый пункт Санжейка вблизи Одессы, а через 3 часа тот же корабль объявил о «гарантиях» безопасности для прохода судов.

В ВМС также напомнили, что ранее в результате ракетных ударов кораблей РФ утоплен сухогруз под флагом Панамы Helt и подбит танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit. В северной части Чёрного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения балкеры Namura Queen и Lord Nelson под флагами Панамы. В результате пиратских действий кораблей России было захвачено в плен судно Sapfir Морской поисково-спасательной службы Украины, выполнявшее гуманитарную миссию.

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