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  4. Россия захватила спасательное судно «Сапфир» вблизи острова Змеиный

Россия захватила спасательное судно «Сапфир» вблизи острова Змеиный

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Россия захватила гражданское спасательное судно «Сапфир» в районе острова Змеиный.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

«26.02.2022 г. при выполнении гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено и удерживается гражданское спасательное судно «Сапфир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с «Сапфиром» потеряна.

В АМПУ подчёркивают, что действия военных кораблей страны-агрессора — прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций безопасности мореплавания.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы был подбит российским кораблём в 12 милях от порта «Южный», а 25 февраля российские военные подбили балкер Namura Queen в порту «Южный».

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