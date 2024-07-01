В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Карпенко, светлая память

Освобождая свою родную Херсонщину от оккупантов, погиб воин-доброволец 35 бригады морской пехоты Владислав Карпенко.

Об этом сообщили в Нерубайской громаде.

Семья Владислава бежала от врага с Херсонщины и нашла приют в Нерубайском Одесской области.

Прощание с воином прошло 19 апреля 2024 года.

Одесса News сообщала, что в мае 2024 года в Окнянщину Одесской области поступило печальное известие о трагической гибели защитника Романа Гордиенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Нерубайская громада/Facebook

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