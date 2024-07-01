В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Карпенко, светлая память

Освобождая свою родную Херсонщину от оккупантов, погиб воин-доброволец 35 бригады морской пехоты Владислав Карпенко.
Об этом сообщили в Нерубайской громаде.
Семья Владислава бежала от врага с Херсонщины и нашла приют в Нерубайском Одесской области.
Прощание с воином прошло 19 апреля 2024 года.
Одесса News сообщала, что в мае 2024 года в Окнянщину Одесской области поступило печальное известие о трагической гибели защитника Романа Гордиенко.
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Фото: Нерубайская громада/Facebook
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