Зеленский рассказал о своём видении модели возможных переговоров с Путиным

Глава Украинского государства Владимир Зеленский допустил, что Украина может провести переговоры со страной-агрессором РФ с участием посредников, как это было в случае «зернового коридора».

Об этом президент сказал в интервью The Philadelphia Inquirer, опубликованном 30 июня на YouTube-канале «Зе!Президент».

Зеленского спросили, при каких обстоятельствах Украина могла бы провести переговоры с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным.

«Украина может найти модель, в которой… можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере «зернового коридора», когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами…, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция», – ответил Президент.

По словам Зеленского, так же «и в территориальной целостности, и в энергетике, и в свободном судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису».

«А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же он должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель», – сказал Президент.

Одесса News информировала, что украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, включая Крым. По словамм Зеленского, не может быть никакого мира за счёт территориальных компромиссов.

Путин 14 июня озвучил «реальное мирное предложение», при выполнении условий которого Россия якобы согласна прекратить огонь и начать переговоры с Украиной, обещая в результате якобы не «заморозку конфликта», а его «окончательное завершение». Согласно предложению Путина, Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, полностью отдав регионы Путину и согласившись с их статусом якобы российских территорий. Кроме того, Украина должна признать оккупацию Крыма, отказаться от вступления в НАТО и гарантировать защиту прав русскоязычного населения. При этом Запад должен снять с РФ санкции.

По словам Зеленского, заявления Путина направлены на возрождение нацизма. В Пентагоне заявили, что Путин не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. В НАТО указали, что это не Украина должна выводить войска, а Россия с аннексированной украинской территории.

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