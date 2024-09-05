В Монголии убийцу Путина уважают больше, чем международное право

Монголия проявила неуважение к международному праву, не арестовав нелегитимного российского президента Владимира Путина во время его визита в страну.

Такое мнение в интервью NBC News, опубликованном 5 сентября на YouTube-канале «Зе!Президент», высказал Глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Визит в Монголию 2–3 сентября был первой поездкой Путина в страну, которая признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, с тех пор как в марте 2023 года МУС выдал ордер на его арест из-за депортации украинских детей в РФ.

По словам Зеленского, если Монголия не уважает международное право – то она и принимает Путина, несмотря на ратификацию страной Римского статута.

Такие действия – это ответ, уважает ли Монголия международное право, или нет, подчеркнул Президент Украины.

«Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру», – отметил Зеленский.

Он добавил, что если несколько стран не уважают международное право, то это не значит, что не будет ответственности того или иного человека.

Монголия подписала и ратифицировала Римский статут. Таким образом, она обязана выполнять решения Международного уголовного суда.

В МУС в преддверии визита Путина напомнили о её обязательствах перед судом. Арестовать Путина по ордеру МУС призывали Монголию и в МИД Украины.

В Кремле заявили, что «не переживают из-за ратификации этой страной Римского статута», что у Москвы «прекрасный диалог с друзьями в Монголии», а все аспекты этой поездки тщательно готовились.

Одесса News информировала, что Верховная Рада 21 августа 2024 года поддержала законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ещё называют Римским статутом.

Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина энергетической зависимостью от России и политикой нейтралитета. Официальный представитель правительства Монголии сообщил, что страна импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран, и эти поставки имеют для неё решающее значение. Кроме того, по его словам, Монголия «всегда придерживалась политики нейтралитета в дипломатических отношениях».

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