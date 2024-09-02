Путин собирается в страну, где того должны арестовать, если уважают Римский статут

Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию.

Об этом сообщается в Telegram Кремля.

Там рассказали, что Путин, кроме прочего, проведёт встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. «Планируется подписание ряда двусторонних документов», – сказано в сообщении.

Однако, Монголия подписала и ратифицировала Римский статут. Таким образом, она обязана выполнять решения Международного уголовного суда. А в марте 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей в Россию.

В Кремле на фоне визита Путина в Монголию не переживают из-за ратификации этой страной Римского статута, о чём сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, аудиозапись опубликовало радио «Маяк» в Telegram.

По словам Пескова, все аспекты этого визита тщательно готовились. «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – подчеркнул спикер Путина.

В связи с информацией о визите Путина в Монголию в МИД Украины призвали монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге.

«Украинская сторона надеется, что правительство Монголии осознаёт тот факт, что Владимир Путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Российскую Федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признаётся Монголией», – сказано в заявлении.

В МИД отметили, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

«Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, грабежах, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде», – добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МУС также подтверждает, что Монголия обязана арестовать Путина в случае его прибытия в страну.

Об этом заявил представитель Суда Фади эль-Абдалла, который отметил, что обязанность сотрудничества установлена ​​Римским уставом. МУС сам по себе не может задержать подозреваемого и возлагает ответственность за это на государства-участников Устава.

Одесса News информировала, что Верховная Рада 21 августа 2024 года поддержала законопроект №0285 о ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ещё называют Римским статутом.

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