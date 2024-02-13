Экс-президент Монголии: В ХІІІ веке большая часть РФ принадлежала Монгольской империи

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж обнародовал карту XIII века, на которой большая часть территории нынешней РФ принадлежала Монгольской империи.

Укринформ сообщает, что так он отреагировал в соцсети X на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором тот полномасштабное вторжение в Украину представлял как попытку вернуть «исторически российские земли».

«После слов Путина. Я нашёл историческую карту Монголии. Не волнуйтесь, мы – мирная и свободная страна», – написал Элбегдорж, обращаясь к Путину.

Для справки. Скандально известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина, в ходе которого российский диктатор произнёс ряд нарративов по Украине и Польше. В частности, он делал псевдоисторические заявления, отрицал украинскую государственность, а полномасштабное вторжение представлял как попытку вернуть «исторически русские земли».

Одесса News информировала, что Путин заявил о планах интегрировать оккупированные территории Украины в состав РФ в течение следующих шести лет.

Фото: CNN

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