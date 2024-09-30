Ночью в небе над Украиной сбито 67 БпЛА из 73 и одну ракету из трёх

С 19.00 29.09. до 08.00 30.09. враг нанёс удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА.

Как сообщают в Воздушных Силах ВСУ, всего радиотехническими войсками ВС обнаружено и осуществлено сопровождение 76 средств воздушного нападения противника: одной баллистической ракеты «Искандер-М» из оккупированного Крыма; одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области; одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря; 73 ударных БпЛА типа «Shahed» из районов Курска, Ейска, Орла РФ.

«Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

«Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, ещё три локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остаётся в воздушном пространстве Украины, идёт боевая работа», — резюмируется в информации ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что ночью 29 сентября враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Фото и инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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