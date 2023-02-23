Одесская ОВА: заявление Минобороны РФ о провокациях ВСУ в Приднестровье — фейк

Минобороны РФ 23 февраля заявило, что Вооружённые силы Украины якобы готовят провокацию в районе Приднестровья.

В российском ведомстве утверждают, что участие в «вооружённой провокации», которая запланирована на «ближайшее время», также примет полк «Азов».

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации», – написала пресс-служба минобороны страны-агрессора.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя в Telegram заявление российского ведомства, заявил, что оккупанты «нагнетают и паникуют».

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская молдавская республика» (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашённой республикой начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введён контингент «российских миротворческих сил».

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

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