Украину посетит миссия Международной морорганизации по свободному судоходству

Важное решение на международном уровне принято относительно свободного судоходства в Украине.

По информации в Facebook Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, Международная морская организация (ММО) при поддержке других агентств ООН направит миссию для выявления потребностей Украины в реализации права на свободное судоходство.

«Такое решение легло в основу принятой Ассамблеей ММО резолюции «Влияние российского вооружённого вторжения в Украину на международное судоходство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты работы миссии будут сформированы в долгосрочный проект технической помощи Украине. Это решение, а также не избрание России в Совет ММО на 2023-2024 гг., свидетельствует о защите права международного морского сообщества на свободное судоходство каждой страны.

Ассамблея также одобрительно отметила усилия Украины по разблокированию свободного судоходства в Чёрном море и созданию украинского коридора для гражданских судов.

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