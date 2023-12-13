Спасатели предотвратили распространение пожара на Николаевской дороге в Одессе

12 декабря в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Николаевская дорога.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место вызова спасатели установили, что горит одноэтажное здание и существует угроза распространения огня на рядом стоящие сооружения.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 50 м.кв и предотвратили распространение пожара.

«Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарной техники и 31 спасатель», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о ликвидации пожара одесскими спасателями, возникшем в результате падения сбитого дронал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе.

Фото и видео: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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