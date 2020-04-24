В Одессе умышленно подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

Сегодняшней ночью в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре произошёл крупный пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог.

Об этом сообщает Православная Одесса.

«Сгорело хозяйственное помещение площадью 1 500 кв. м.», — говорится в сообщении.

Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря с помощь огнетушителей. Но в это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Тогда монахи вызвали пожарную охрану.

Уже через 7 минут после вызова первые расчёты спасателей приступили к ликвидации пожара.



На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции и ГСЧС.

По состоянию на 04:00 утра пожар был локализован и началась проливка сгоревших конструкций.

Отмечается, что жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС сломал ногу архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь.

На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог.



По данным Главного управления ГСЧС Украины пожр ликвидировали «24 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются».



Фото и видео: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Одесская епархия УПЦ