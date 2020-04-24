В Одессе воры напали на обменный пункт, украли много

В ночь на 23 апреля группа злоумышленников совершила разбойное нападение на круглосуточный обменный пункт «Финод» на улице Черняховского в Одессе.



Злоумышленники связали кассира и завладели 200 тысячами гривен, 2,2 тыс. долларов и 400 евро, сообщил Укринформу источник в одесской Нацполиции.

«Разбойное нападение на обменный пункт в Малиновском районе произошло около 2 часов. В помещение ворвались трое злоумышленников в масках, связали кассира, сломали кассовый аппарат и забрали значительную сумму валюты», — рассказал источник.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Для поимки преступников в городе объявлен план «Перехват».

В отделе коммуникаций Одесского главка Нацполиции факт разбойного нападения на обменник подтвердили, но никаких подробностей пока не предоставили.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля в Одессе полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу магазина.

Фото: Думская