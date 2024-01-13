В Черноморске изверг задушил знакомую и надругался над умершей

В Одесской области будут судить двух мужчин, один из которых убил и совершил надругательство над уже умершей знакомой, а другой хотел помочь избавиться от тела и скрывал факт преступления.

Об этом 12 января сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По их данным, событие произошло летом 2023 года в Черноморске. Тогда на площадке с мусорными баками обнаружили замотанное в ковёр и скрытое в деревянную тумбу тело местной жительницы со следами насильственной смерти.

Отмечается, что женщина гостила у знакомого и во время хмельного застолья между ними возникла ссора. Мужчина начал душить её верёвкой, от чего та умерла. Когда женщина уже не подавала признаков жизни, подсудимый совершил с ней «половое преступление» и спрятал тело под кроватью в спальной комнате, установили полицейские.

За происходящим наблюдал его приятель. Мужчины выбросили вещи убитой в мусорный бак и разошлись по домам. На следующий день один из подсудимых снова пришёл, чтобы помочь скрыть тело – планировали замотать его в ковёр, вынести на балкон, а затем выбросить в мусорный бак.

Однако план провалился, рассказали в полиции. По данным следствия, более трёх дней подсудимый не знал, куда девать покойницу. Когда понял, что не может больше держать её в квартире, спрятал тело в тумбу и вынес в мусорные баки, а сам бежал в Николаев.

После его задержания правоохранители выяснили, что фигурант уже был судим за надругательство над телом умершего человека.

Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям: в убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины); в надругательстве над телом умершего, совершённом повторно (ч. 3 ст. 297 УК); в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ). За совершённое одному грозит до 15, а другому — до 3-х лет лишения свободы.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года за жестокое убийство таксистки двое жителей Южного проведут за решёткой 14 лет.

Фото иллюстративное

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