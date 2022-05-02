5 жителей Одессы и один иностранец получили обвинения в мародёрстве

Следователи в Одесской области сообщили о подозрении в мародёрстве шести мужчинам, проживавшим в одесском регионе.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что двое жителей Одессы в возрасте 29 и 45 лет среди белого дня похитили из здания местного предприятия электроприборы, срезав их арматурными ножницами. Злоумышленников схватил патруль, когда они убегали с похищенным имуществом.

Ещё один, 42-летний одессит в холле жилого дома на улице Толбухина, воспользовавшись отсутствием работницы рецепшена, похитил со стойки её мобильный телефон. Впрочем, пользоваться им злоумышленнику повезло недолго: полицейские его быстро разоблачили и вернули потерпевшей её гаджет.

26-летний гражданин соседнего государства угнал в Одессе велосипед стоимостью почти 18 тысяч гривен, который владелец оставил возле своего дома на улице Космонавтов, пристегнув противоугонным тросом. Чужой двухколёсник злоумышленник оставил между гаражами неподалёку от места преступления, а когда вернулся за ним, чтобы продать, его остановили правоохранители, опознавшие велосипед по ориентировке.

39-летний измаилец, имеющий за плечами несколько судимостей, не удержался в магазине перед кофе, набрал несколько пакетов душистого продукта и вышел из помещения, не заплатив. Установили личность правонарушителя, просмотрев камеры видеонаблюдения.

Также поступил с продуктами питания и бытовой химией 34-летний житель Болграда. Мужчина набрал в магазине товаров более чем на две тысячи гривен, правда после того, как полицейские его разоблачили, часть товара вернул.

В настоящее время в территориальных подразделениях ГУНП в Одесской области идёт следствие по всем фактам имущественных преступлений.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщала Одесса News, в марте правоохранители привлекли к ответственности шестерых мародёров, жителей Одесской области.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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