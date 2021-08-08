В Болграде погиб 10-летний мальчик: каковы обстоятельства его смерти

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика из Болградского района Одесской области.

По предварительной информации отделения полиции №2 Болградского районного отдела полиции, мальчика ударило током дома, когда он взялся молоть зерно на круподёрке.

Отмечается, что сестра мальчика, придя домой, увидела брата в бессознательном состоянии в хозяйственном помещении. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые, к сожалению, констатировали смерть ребёнка.

«Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года 33-летний житель Одессы на железнодорожной станции Степовая в районе села Кремидовка Одесской области погиб под колёсами локомотива.

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