Полиция вычислила, кто в Одессе грабил женщин

Одесские полицейские разоблачили мужчину, грабившего в Суворовском районе города женщин.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник открыто срывал с пострадавших серьги и убегал. Таким образом он успел ограбить двух горожанок.

«Первой, на кого напал правонарушитель, была 87-летняя одесситка. Женщина заходила в подъезд своего дома по улице Академика Заболотного, мужчина проследил за ней и сорвал с неё золотые серьги. Чуть позже злоумышленник то же сделал с 81-летней горожанкой, встретив её во дворе многоэтажки на улице Давида Ойстраха. В общей сложности, правонарушитель нанёс потерпевшим имущественный ущерб на сумму восемь тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что к ограблениям причастен 60-летний житель центра Одессы, правоохранители разоблачили его по месту жительства. Мужчина в содеянном признался, а в своё оправдание сказал, что нуждался в деньгах. Полицейские устанавливают местонахождение сбытых фигурантом украшений.

Следователи территориального отдела полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в открытом похищении чужого имущества (грабеже), совершённом повторно, в условиях военного положения. Это преступление предусмотрено ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

На время проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 53 тысяч гривен.

Следственные действия продолжаются.

Как информировала Одесса News, в феврале 2023 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры «вору в законе» и пяти уголовным авторитетам сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участия в преступном собрании — «сходке».

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