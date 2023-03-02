Килийский судостроительный завод построит новое несамоходное судно

Килийский судостроительно-судоремонтный завод построит новое несамоходное судно для ЧАО «Украинское дунайское пароходство».

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«На Килийском СССРЗ идёт подготовка к созданию нового несамоходного судна с использованием конструкций судов-доноров. На слип подняты два первых лихтера (разновидность баржи), выступающих донорами. Определены дефекты, начался ремонт с заменой металла», — говорится в сообщении.

По словам Москаленко, технология строительства барж типа SLG из лихтеров-доноров не нова. После развала ещё советской системы лихтерных перевозок сотни лихтеров остались невостребованными, поскольку использование этих небольших судов длиной всего 40 метров в качестве речных барж экономически нецелесообразно. Но на основе лихтеров можно создавать настоящие баржи с большой грузоподъёмностью.

Новое судно строится путём конверсии – стыковка двух лихтеров через вставку, вырезаемую из третьего лихтера.

В настоящее время в УДП есть 86 лихтеров. Часть их сдаётся в аренду в качестве так называемых «проставок» между судами и причалом. «Но большинство гниёт, вытягивая из УДП средства, которые мы платим за якорный сбор, или тратим на аварийные ремонты». На предприятии планируют в ближайшие 2-3 года все суда, ещё находящиеся в удовлетворительном техническом состоянии, «превратить» в баржи, в результате чего пароходство должно получить ещё 5-6 баржевых караванов.

«Экономические расчёты, проведённые нашими аналитиками, свидетельствуют, что инвестиции в строительство SLG барж абсолютно оправданы. Тем более что конверсию мы проводим на собственном производстве. Первые SLG баржи новой серии планируется построить на базе обновлённого проекта, не предполагающего существенных отличий. Одновременно готовимся заказать проект для баржи SLG+ с улучшенными характеристиками, которые могут использоваться в морской 12-мильной зоне», — отметил Москаленко.

В ближайшее время ещё семь лихтеров будут перемещены на Килийский завод для дальнейшего строительства SLG барж.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе переоборудовали речное грузовое судно Baross (флаг Германии).

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