Украину и Румынию соединит паромная переправа Килия — Килия-Веке

Глава Килийской городской территориальной общины Вячеслав Чернявский посетил в Румынии коммуну Килия-Веке, а также Тулчу и почти всё румынское Придунавье с целью наладить сотрудничество между левобережной Килией и правобережной, а также — объединение двух городов с помощью упрощённого пункта пропуска.

Как сообщает USM, главная цель создания новой паромной переправы через Дунай — упрощение сообщения между украинским городом Килия и румынским Килия-Веке.

«Это будет полезно для каждой стороны, и принесёт социально-бытовые, экономические, туристические и другие положительные изменения», — отметил Вячеслав Чернявский.

Отмечается, что в ближайшее время будет подписан договор о сотрудничестве между двумя городами, после чего начнется процедура получения разрешительных документов на открытие переправы.

Ожидается, что этот процесс продлится не дольше года.

Как сообщала Одесса News, с февраля согласно решению Правительства Румынии сняты карантинные ограничения по перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска «Исакча».

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