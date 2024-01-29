Лидеры венгерской и румынской партий заявили о претензиях на территории Украины

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank («Наша Родина») Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае утраты Украиной государственности в результате войны с Россией.

Об этом 28 января написало издание ГОРДОН со ссылкой на Index.

О претензиях на Северную Буковину, Южную Бессарабию, часть Закарпатья заявил и лидер ультраправой румынской партии «Альянс за союз румынов» и сенатор Клаудиу Тырзиу.

Выступая на годовой партийной конференции в Будапеште 27 января, Тороцкаи подчеркнул, что давление «международных финансистов» привело к войне в Украине, а именно к войне, которая «разрушит Европу и отправит экономику континента на дно». По его мнению, «Украину купил BlackRock» – крупнейший в мире инвестиционный фонд, имеющий в своём распоряжении более $10 трлн.

Тороцкаи добавил, что его партия выступает за «прекращение войны» в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путём переговоров. Он также заявил, что если государственность Украины прекратит своё существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье.

Партия Mi Hazank Mozgalom по итогам выборов 2022 года преодолела процентный барьер и получила шесть мест в Государственном собрании (однопалатном парламенте Венгрии).

Для справки. В июле 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена защитить этнических венгров, проживающих на территории украинского Закарпатья, если вооружённая агрессия РФ достигнет этого региона, но не уточнил, каким именно способом.

Лидер ультраправой румынской партии «Альянс за союз румынов» Клаудиу Тырзиу заявил, что Румыния якобы хочет аннексировать территории Украин, о чём он сказал 28 января во время выступления в городе Яссы, сообщают Newsweek и G4media.

По его словам, Румыния «зажата между двумя империями», которые нарушают её суверенитет.

«Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, Южная Бессарабия, Герца (город в Черновицкой области, — ред.), Закарпатье – всё, что было и есть частью румынской нации, должно вернуться в пределы государства», – заявил Тырзиу.

Также он отметил, что «есть необходимость разморозить отношения между Румынией и Россией, необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией».

Newsweek напоминает, что Тырзиу в первые дни после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил о своей «готовности присоединиться к россиянам».

Румынские политики не в первый раз выражают желание аннексировать определённые территории Украины. 21 марта 2023 года сенатор румынского парламента Диана Шошоаке представила законопроект с требованием «денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной». Она требовала, чтобы Румыния аннексировала украинские территории, которые когда-то были частью Румынии, в частности, Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

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